Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı - Haberler
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Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Sağlık
Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

GAZİANTEP'te, yakınlarının 'aşı olursan çocuğun engelli olur' dediği 8 aylık hamile Emine Çalışkan (41), 6 gün önce koronavirüse yakalandı.

GAZİANTEP'te, yakınlarının 'aşı olursan çocuğun engelli olur' dediği 8 aylık hamile Emine Çalışkan (41), 6 gün önce koronavirüse yakalandı. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Çalışkan, pişmanlık yaşadığını ve hastalığı atlattıktan sonra ilk işinin aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Ev kadını 8 aylık hamile Emine Çalışkan, eklem ağrıları yaşamaya başladı. Grip olduğunu düşünün 3 çocuk annesi Çalışkan, ağrıları artınca Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Çalışkan, yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 6 gündür tedavi gördüğü hastanede solunum cihazı yardımıyla nefes alan Çalışkan, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Çevresindekilerin hamile olduğu için aşı yaptırması durumunda çocuğunun engelli olabileceğini söylemeleri üzerine tedirginlik yaşadığını anlatan Emine Çalışkan, "Eklemlerim, ağrılarım artınca grip olduğumu düşündüm, hastalığım evde geçmeyince hastaneye gittim. Hamile olduğum için doğum hastanesine gitmemi söylediler. Doğum hastanesinde test yapıldı ve pozitif çıktı. Bunun üzerine servise yatırdılar, nefes almakta zorlandığım için solunum cihazına bağladılar. Gebeyim diye yakınlarım aşı olmamı istemedi. Aşının çocuğa zarar vereceği, engelli olabileceği söylendi. Testim pozitif çıkınca aşı olmadığım için büyük pişmanlık yaşadım" diye konuştu.

Vatandaşlara aşı olmaları için çağrıda bulunan Emine Çalışkan, "Buradaki doktorlar aşının hamile kadın veya çocuğa herhangi bir zararı olmadığını söyledi. Buradan aşı olmayanlara çağrıda bulunuyorum. Ben bu hastalığı ağır geçiriyorum ve benim gibi hamilelerin aynı hataya düşmemesi için mutlaka aşılarını yaptırmalarını istiyorum. Solunum cihazına bağlıyım, cihaz çıkarıldığında nefesim daralıyor. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim gidip hemen aşımı olmak" dedi.

Hastane yetkilileri, Emine Çalışkan ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.


Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı - Haberler
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