Yakınları 'çocuk engelli olur' dediği için aşı olmadı, koronavirüse yakalandı

GAZİANTEP'te, yakınlarının 'aşı olursan çocuğun engelli olur' dediği 8 aylık hamile Emine Çalışkan (41), 6 gün önce koronavirüse yakalandı. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören Çalışkan, pişmanlık yaşadığını ve hastalığı atlattıktan sonra ilk işinin aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

Ev kadını 8 aylık hamile Emine Çalışkan, eklem ağrıları yaşamaya başladı. Grip olduğunu düşünün 3 çocuk annesi Çalışkan, ağrıları artınca Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Çalışkan, yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı. 6 gündür tedavi gördüğü hastanede solunum cihazı yardımıyla nefes alan Çalışkan, sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Hastane yetkilileri, Emine Çalışkan ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.