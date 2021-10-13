Yahyalı Belediyesi ve Bem Bir Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Haberler
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Yahyalı Belediyesi ve Bem Bir Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yahyalı Belediyesi ve Bem Bir Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan sözleşmenin imzaları Yahyalı Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törenle atıldı.

KAYSERİ (İHA) - Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan sözleşmenin imzaları Yahyalı Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törenle atıldı.

İmza törenine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, BEM-BİR-SEN Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karakaş, Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Gülseren, Mali Hizmetler Müdürü Hacı Veli Ağırtopcu, Sendika Temsilci Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Culfa katıldı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'te sözleşme törenin ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Öztürk; "Yahyalı Belediyemizle BEM-BİR SEN sendikamızın Memur Sen'e Bağlı, 51 personelimizi ilgilendiren sözleşmeye imza atmış olacağız. Öncelikle ben mesai arkadaşlığı yapmaktan gurur duyduğum personelimi tebrik etmek istiyorum. Bu ilçeye gerçekten gece gündüz demeden hizmetimiz var. Belediyecinin zaten gecesi gündüzü olmaz, memurlarımızla bu anlayış içerisinde elhamdülillah 36 bin nüfuslu güzel ilçemizin güzel insanlarına hizmet veriyoruz. Tabi büyüklerimiz 'marifet iltifata tabi' derler. Memurlarımıza bu noktada Elhamdülillah gönlündeki ve gönlümüzdeki olmasa da bir anlaşma ile bir anlayış içerisinde bugün imzalamış olacağız. Ağız tadıyla yesinler, evlatlarıyla çocuklarıyla eşleriyle mutlu bir hayat yaşamalarını cenabı Allah'dan niyaz ediyorum. Tabi geçtiğimiz günlerde gerek kadrolu işçilerimize gerek taşeron firmasından geçen işçilerimize bir sözleşme imzalamıştık. Biz mutlu olduk çalışanlarımız mutlu oldu. Bugün de 51 tane sözleşmeli ve 657 devlet memurları kanununa tabi personelimize imzaladığımız bir güzellik inşallah. Ben Mehmet Başkanımıza hem ilçemize hoşgeldiniz diyorum. İnşallah memurlarımıza, müdürlerimize ve şeflerimize vereceğimiz bu güzellik helal olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Sözleşme töreninde konuşan Bem Bir Sen Kayseri İl Başkanı Mehmet Karakaş ise; "Bu yapılacak olan anlaşmanın sözleşmenin başta memurlarımız olmak üzere belediyemize halkımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını, memurlarımızın moral ve motivasyonunun yükselmesi, yapılacak işlerde hizmetin kalitesinin artması topluma yansımasının daha güzel olması temennilerimizle başkanımıza teşekkür ediyorum. Memur arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Yahyalı Belediyesi ve Bem Bir Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

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Haber: Yahyalı Belediyesi ve Bem Bir Sen arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Haberler
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