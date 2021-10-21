Yahudi Kültürü Avrupa Günü 24 Ekim Pazar günü kutlanacak

Avrupa'nın 35 ülkesinde düzenlenen ve 2001'den bu yana Türkiye'de de kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü, 24 Ekim Pazar Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi ile 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Yahudi Kültürü Avrupa Günü çerçevesinde Türk Yahudi kültürü ve mirasını müziği, dansı, lezzetleri ve gelenekleri ile tanıtan bir dizi etkinlik gerçekleşecek. "Dialog" temasıyla düzenlenen günde, Türk Musevilerinin kültür ve gelenekleri, konferans, sergi, belgesel film, konser ve kültür turu gibi bir dizi etkinlikle tanıtılacak.

Etkinliklerin bir bölümü yüz yüze 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde, çevrimiçi olanlar www.muze500.com adresinden gün içinde ve yıl boyunca izlenebilecek.

Ziyaretçiler, 21 yüzyıldır Türkiye topraklarında yaşamakta olan Yahudilerin kültürü, melodileri, hikayeleri, kaybolmaya yüz tutan dilleri Judeo-Espanyol (Ladino) ve Sefarad Mutfağı hakkında bilgi edinebilecek.

Yahudi Kültürü Avrupa Günü, Yahudilerin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra geleneksel müzik ve sanatlarını ülkelerinde birlikte yaşadıkları toplumla paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

Herkese açık olan program, katılımcılarını Türk Yahudilerinin yaşam tarzına doğru bir yolculuğa çıkaracak çeşitli konulardan oluşuyor.

Etkinlikler

Etkinliklerin yüz yüze olan bölümünde, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi'nde "Zaman ve Mekan İçinde Yahudilik" ve "Yahudilerin Ayak İzleri" sergileri gezilebilecek. 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sergi, daha önce Yahudilerin yaşadığı şehir ve semtlerde anlatım yapılan röportajlar ve toplanan fotoğraflardan oluşuyor. "Yahudilerin Ayak İzleri" belgeseli de aynı gün izlenebilecek.

Al-Bando ekibi, müzenin olduğu Büyükhendek Caddesi'nden Judeo Espanyol ezgilerinden oluşan dinletiyi saat 15.00-16.30 arasında sunacak. Ziyaretçiler aynı gün "Yahudi Mirası Turları"na katılabilecek; Galata ve Balat bölgesinde İstanbul'un en eski sinagogu olan Ahrida Sinagogu'nda yer alan "Türkiye Sinagogları Sergisi" ile Yanbol Sinagogu'nu gezilebilecek.

Çevrimiçi etkinliklerde, çeşitli konular alanlarında uzman kişiler tarafından tartışılacak ve aktarılacak. Çevrimiçi etkinlikler müzenin ana sayfasında verilen link ve müzenin Facebook ve YouTube hesaplarından takip edilebilecek.

Yüz yüze etkinlikler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sayı limitiyle yapılacak. Kovid-19'a karşı tam aşı yaptırmış olanlar ve son 6 ay içinde hastalığı geçirip iyileşenler katılımcı olabilecek.