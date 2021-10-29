Yağmur altında Cumhuriyet coşkusu

SİVAS (İHA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta yağan yağmur altında coşkuyla kutlandı.

Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında Atatürk Kongre Müzesi önünde kutlama programı düzenlendi. Program, Vali Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in tören aracı ile halkın bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Tören sırasında yağmurun yağmasına aldırış etmeyen vatandaşlar yapılan gösteriyi coşkuyla izledi. - SİVAS