Yağlıdere'de kara yolunda çökme meydana geldi - Haberler
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Yağlıdere'de kara yolunda çökme meydana geldi

AA / Aytekin Özdemir - Haberler | Güncel

Giresun'un Yağlıdere ile Alucra ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunda çökme meydana geldi.

YAĞLIDERE, GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ile Alucra ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunda çökme meydana geldi.

İlçe merkezinden geçen kara yolunda meydana gelen çökme sonucu yolun bir bölümü ile istinat duvarı Yağlıdere Deresi'ne doğru kaydı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yol ile dere üzerindeki Şevket Kaya Köprüsü'nü ulaşıma kapattı.

İncelemenin ardından kara yolu kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı.

Yağlıdere Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çöken bölümünde Karayolları ekiplerince çalışma gerçekleştirileceği için yolun yarın sabah 08.00 itibarıyla 25 Ekim Pazartesi gününe kadar ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Trafiğin şehir içerisinden kontrollü yürütüleceği bildirilen açıklamada, tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların şehir içerisinden geçişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yağlıdere'de kara yolunda çökme meydana geldi

Yağlıdere'de kara yolunda çökme meydana geldi

Yağlıdere'de kara yolunda çökme meydana geldi

Yağlıdere'de kara yolunda çökme meydana geldi

Yağlıdere'de kara yolunda çökme meydana geldi
AA / Aytekin Özdemir - Son Dakika Haberleri
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