Xbox Series X mini buzdolabı ön siparişleri 19 Ekim'de başlıyor - Haberler
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Xbox Series X mini buzdolabı ön siparişleri 19 Ekim'de başlıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox Series X mini buzdolabı ön siparişleri 19 Ekim'de başlıyor

Microsoft'un Xbox Series X şeklindeki mini buzdolabı önümüzdeki hafta yurtdışında ön siparişe açılacak. Xbox Mini Buzdolabı 99,99 dolar (89,99 sterlin, 99 euro) olarak fiyatlandırılacak.

Mini buzdolabın ön siparişleri Amerika, İngiltere ve Avrupa'da ön siparişe açılacak. Mini buzdolabının Aralık ayında bir noktada gönderilmiş olması bekleniyor ve Microsoft, Amerika'daki Target, İngiltere'deki Game ve Avrupa'daki GameStop AB, Micromania ve Toynk ile ortaklık yaptı.

Xbox Gear Shop buzdolabını Kanada'da satacak ve Microsoft ön sipariş ayrıntılarının çok yakında mevcut olacağını söylüyor.

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Xbox Mini Buzdolabı 12 ton kadar içecek tutabilecek ve kapının içinde atıştırmalıkları tutmak için tasarlanmış iki adet raf bulunuyor. Cihazlarınızı şarj edebilmeniz için ise iki adet USB'ye sahiptir ve ayrıca bir DC güç adaptörü ile donatılmıştır.

Xbox Mini Buzdolabı, mümkün olduğunca çok hayranına ulaşabilmesi için 2022'de bölgesel kullanılabirliği genişletmeye devam edilecek, düzenleyici onayları ve pazardaki kısıtlamaları bekleniyor.

Xbox Series X mini buzdolabı ön siparişleri 19 Ekim'de başlıyor

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Xbox Series X mini buzdolabı ön siparişleri 19 Ekim'de başlıyor - Haberler
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