Xbox Live Gold Kasım 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkacak.

XBOX LIVE GOLD ÜCRETSİZ OYUNLARI

Xbox Live Gold ile Kasım 2021 oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox Series X/S'de Moving Out ve Two Kingdom Crowns oyunları geliyor. Moving Out, hareket simülasyon oyunudur. Yerel bir kooperatif deneyiminde, oyuncular abartılı fizikle başa çıkarken nesneleri evlerden hareketli bir minibüse taşır. Two Kingdom Crowns ise modern bir piksel sanatı estetiğine sarılı minimalist bir his veren yandan kaydırmalı bir mikro strateji oyunudur.

Xbox One oyunlarında ise Rocket Knight ve Lego Batman 2 yer almaktadır. Rocket Knight, Climax Studios tarafından geliştirilen ve Xbox 360, PlayStation 3 ve Microsoft Windows için Konami tarafından yayınlanan 2.5D platformlu bir video oyunudur. Lego Batman 2 ise DC Super Heroes, Traveller's Tales tarafından Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U, Nintendo 3DS, Wii, Nintendo DS, Microsoft Windows, Mac OS için geliştirilen Lego temalı bir aksiyon-macera platformu video oyunudur.

XBOX ONE

Moving Out/ 1-30 Kasım

Two Kingdom Crowns/ 1 16 Kasım – 15 Aralık

XBOX 360

Rocket Knight/ 1-15 Kasım

Lego Batman 2/ 16-30 Kasım

