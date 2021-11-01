Xbox Game Pass Kasım Ayı Oyunları Duyuruldu

Xbox Game Pass kasım ayı oyunları belli oldu. Listede bu ay çıkacak olan Grand Theft Auto: San Andreas Definitive Edition da var.

Microsoft kasım ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunları açıklandı. Listede dokuz adet oyun yer alıyor. En göze çarpan oyunlar ise bu ay çıkacak olan Forza Horizon 5 ile Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition paketinde yer alan San Andreas'ın remaster sürümü.

2 Kasım itibariyle Xbox Game Pass'e dahil olacak oyunlar platform bilgileriyle birlikte şöyle:

Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC)

Unpacking (Bulut, Konsol, PC)

It Takes Two (Bulut, Konsol, PC)

Kill It with Fire (Bulut, Konsol, PC)

Bunu takiben 9 Kasım itibariyle abonelik servisine eklenecek oyunlar şu şekilde:

Football Manager 2022 (PC)

Football Manager 2022: Xbox Edition (Bulut, Konsol, PC)

Forza Horizon 5 (Bulut, Konsol, PC)

Son olarak 11 Kasım'da Xbox Game Pass kütüphanesine gelecek oyunlar ise şöyle:

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Konsol)

One Step from Eden (Konsol, PC)

Öte yandan 15 Kasım itibariyle de Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar da açıklandı. Liste şöyle:

Final Fantasy VIII HD (Konsol, PC)

Planet Coaster (Bulut, Konsol)

Star Renegades ((Bulut, Konsol, PC)

Streets of Rogue (Bulut, Konsol, PC)

The Gardens Between ((Bulut, Konsol, PC)

River City Girls (Bulut, Konsol, PC)

Her ay olduğu gibi ayın ikinci yarısında kasım ayı Xbox Game Pass oyunları listesine yeni yapımların eklenmesi oldukça muhtemel.

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