WhatsApp herkesin beklediği özelliği sonunda devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, herkesin merakla beklediği özelliği sonunda devreye soktu. Yeni özelliğe göre Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri sohbetler, WhatsApp şirketi dahil kimse tarafından görüntülenemeyecek.
WhatsApp'ta uzun süredir devam eden "Uçtan uca şifreli mesajlar" özelliğiyle ilgili sıcak saatler yaşanıyor. Şirketin yeni devreye soktuğu güncelleme sayesinde mesajlar sır gibi saklanacak.
Artık Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri hiç bir WhatsApp sohbetinin WhatsApp'ın kendisi de dahil hiç kimse tarafından erişilemeyecek.
Kullanıcıların bunun için yapmaları gereken tek şey sohbetlerini şifreleme seçeneğine gelmeleri ve 64 haneli bir şifre belirlemeleri.
WhatsApp, birkaç sene önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuş ve cihazlardaki tüm konuşmaların uçtan uca şifrelenerek WhatsApp da dahil hiç bir uygulama tarafından okunamamasını garanti altına almıştı. Söz konusu sohbetlerin bulut sistemlerde şifrelenmesi halinde, hala üçüncü kişilerin bilgisine açık hale gelmesi oldukça tartışılan bir konuydu.