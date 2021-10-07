Vocathlon Katılımcıları Ödüllendirildi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), "Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı" programında dereceye giren gençleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'ne düzenlediği teknik geziyle ödüllendirdi.

KUZKA, "Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı" programında dereceye giren takımlardaki gençlerin girişimcilik yetkinlikleri ile ilgili motivasyonlarını artırmak, farkındalık oluşturmak, girişimcilik ekosistemini tanımaları ve iyi uygulamaları yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bir teknik gezi düzenledi. Gezi kapsamında meslek yüksekokullarında eğitim gören gençler, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi ve CoZone, ODTÜ Teknokent ve İnofab-Spirohome Firması ile Hacettepe Teknokent, Hacettepe Teknoloji Transfer Ofisi, Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezlerini ziyaret etti. Tam gün süren teknik ziyaretlerde gençlere, teknokentlerin işleyişi, iş fikriyle girişimcilik ekosisteminde nereden ve nasıl başlayabileceklerine ilişkin konularda bilgiler aktarıldı.

Teknik gezi programına "Vocathlon University Temel Girişimcilik Kampı" etkinliğinde derece alan 5 genç ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi öğretim elemanlarından 1 akademisyen ve ulusalda genç girişimciliği alanında uzman 2 kişi katıldı.

Gezi Sayesinde Öğrenciler, Girişimciliği Yakından Tanıma İmkanına Kavuştu

Gezi ile ilgili görüşlerini dile getiren gençler; ziyaret kapsamında teknokent yetkilileri ve start-up firma temsilcileri ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, ekosistemde yer almakla ilgili farkındalıklarının arttığını kaydetti.

Gezi sayesinde kariyer planlarına girişimciliği dahil ettiklerini ifade eden öğrenciler, "Ziyaretlerde kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi öğrendik. " dedi.

"Daha önce bu tür girişimcilikle alakalı birçok program duymuştum ancak yanlış yönlendirmeler olur diye cesaret edip katılamamıştım. Bu kez katıldım. Benim bu ilk girişimcilik tecrübem oldu ve doğru yönlendirmeler sayesinde ekosisteme dahil oldum. "

"Vocathlon sayesinde, harika bir deneyim ve tecrübe kazandım. Bu sayede ekosistemin nasıl yürüdüğünü ve neler yapmak gerektiğini, girişimcilikle alakalı bir proje veya fikir nasıl geliştirilir onu öğrenmiş oldum. "

"Bu teknik gezi için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Umarım ileride çok başarılı birer girişimci oluruz. "

"Vocathlon programı benim ilk girişimcilik tecrübemdi. Daha öncesinde ekosisteme yoğun bir ilgim vardı ama ilk adım için harekete geçmemiştim. Attığım bu basit adımla beraber ekosistemde gerçekten var olmak istediğimi hissettim. Benim için süreç ciddi manada ufuk açıcı ve keyif vericiydi. "

"Teknokent ziyaretlerinde insanların güçlü bir amaç uğruna bu denli sıkı ve adanmış olarak çalışmaları çok büyüleyici göründü gözüme. O adanmış ruhlardan biri olabilmek için teknoloji ve inovasyona hayatımın merkezinde yer vererek çok daha fazla çabalamaya karar verdim. "

"Teknokent ziyaretlerinde insanların azimle ve başla çalıştıkları ve bir şeylere çözüm yolu bulmaları harikaydı. Onların azminden ve çalışmalarından çok etkilendim bu yüzden elimden geldiğince girişimcilik konusunda daha çok çalışmalarda bulunmak istiyorum. "

Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur.

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