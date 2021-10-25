"Vivo Quartet ile Dans" Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak

ANKARA (AA) - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Modern Dans Topluluğu, "Vivo Quartet ile Dans" ile 27 Ekim'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, 27 Ekim Çarşamba saat 20.00'de orkestra sanatçılarından oluşan Vivo Quartet grubunun konserinde, Joseph Haydn ve Felix Mendelssohn Bartholdy'nin eserleri seslendirilecek.

Konserde birinci keman Lale Dişdiş, ikinci keman Onur Evren, viyola Dinç Nayan ve viyolonsel M. Berkem Uysal'a, eserlerin bazı bölümlerinde Modern Dans Topluluğu sanatçıları Deniz Alp, Bürge Kayacan ve İlke Sayıner koreografileriyle eşlik edecek.

Konserin biletleri "www.biletinial.com" uygulamasının yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilecek.