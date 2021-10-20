Virajı alamayan kamyon yan yattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Virajı alamayan kamyon yan yattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Virajı alamayan kamyon yan yattı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan kamyon yan yattı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde virajı alamayan kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolunun 6. Kilometresinde meydana geldi. Aydın Aslan yönetimindeki 47 PJ 478 plakalı kamyon Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halinde iken hafif virajlı olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp, yol kenarında bulunan su kanalına yan yattı.

Kazada Aydın Aslan, hafif şekilde yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyonda bulunan eşyalar yola savrulurken, trafik bir müddet tek şeritten verildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza yapan otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi gözyaşlarına boğuldu

Kaza yapan otomobil bariyere ok gibi saplandı! Sürücünün annesi gözyaşlarına boğuldu

 Çarptığı tıra ayağı sıkışan motosiklet sürücüsü, 500 metre sürüklendi

Çarptığı tıra ayağı sıkışan motosiklet sürücüsü, 500 metre sürüklendi

 Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title