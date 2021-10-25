(VİDEO GRAFİK) Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Havalimanı
AA / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel
Fuzuli Havalimanı ile ilgili video grafik çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın açılışını yapacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 8 ayda tamamlandı.
Fuzuli Havalimanı ile ilgili video grafik çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın açılışını yapacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 8 ayda tamamlandı.