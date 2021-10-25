(VİDEO GRAFİK) Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Havalimanı - Haberler
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(VİDEO GRAFİK) Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Havalimanı

AA / Ferhan Kanca - Haberler | Güncel

Fuzuli Havalimanı ile ilgili video grafik çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın açılışını yapacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 8 ayda tamamlandı.

Fuzuli Havalimanı ile ilgili video grafik çalışması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın açılışını yapacağı Fuzuli Uluslararası Havalimanı 8 ayda tamamlandı.

(VİDEO GRAFİK) Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Havalimanı

(VİDEO GRAFİK) Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Havalimanı

(VİDEO GRAFİK) Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Havalimanı

(VİDEO GRAFİK) Karabağ'ın dünyaya açılan kapısı Fuzuli Havalimanı
AA / Ferhan Kanca - Son Dakika Haberleri
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