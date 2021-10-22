Vezirhan'da "Bozkurt Evleri" toplu konut projesi temel atma töreni yapıldı

Bilecik'in Vezirhan Beldesinde "Bozkurt Evleri" toplu Konut projesi temel atma programı gerçekleştirildi.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, beldenin 30 yıllık hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Ocak, "Bu göreve talip olanların vaat ettiği konut projesi ne yazık ki 30 yıl süreyle beklemişti. Ama bugün işte hep beraber, az önce beton butonuna basarak temel betonunu attığımız inşaatımız toplu konut evlerimiz Vezirhan'da hayaldi, inşallah gerçek oluyor." ifadelerini kullandı.

İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesi mevkisinde yapımına başlanan Bozkurt Evleri'nin temel atma törenine, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, MHP İl Başkanı Fatih Yaşar, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, İl Genel Meclisi Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program okunan dualar, kesilen kurban ve şifalı pilav dağıtımı ile temel atma programı sona erdi.