Veteran Spor Kulüpleri başkanlarından Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Saat 14.00'te gerçekleşen ziyarete Keşan Masterler ve Veteranlar Spor Kulübü Başkanı Bekir Coşkun, Keşan Sardos Veteranlar Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ateş, Anafartalar Veteranlar Kulübü Başkanı Taner Karatepe ve Keşan 50 Yaş Veteranlar Kulübü Başkanı İsmail Büyükçelik katıldı.

Helvacıoğlu, veteran kulüplerinin başkanlarını belediyede ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek "spor ve sportif yatırımlar belediye olarak bizim vazgeçilmezlerimizden, çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı spora yönlendirmek için çalışıyor, yatırım ve donatılarımızı buna göre planlıyoruz. Veteranlar Kulüplerimizle de gerekli işbirliğini de her zaman yapmaya ve kendilerine katkı sunmaya hazırız" dedi.

Veteran kulüpleri başkanları da kendilerine ilgi ve alaka göstererek makamında kabul eden ve dinleyerek sorunların çözümleri konusunda görüş alışverişinde bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri