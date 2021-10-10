VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk gün karşılaşmaları başlıyor

VALORANT Champions Tour 2021 sezonunda kendini kanıtlamış ama VALORANT Champions 2021'e katılma hakkı kazanamamış takımlar için son bir şans olan VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier etkinliğinde ilk gün karşılaşmaları başlıyor.

EMEA bölgesinde mücadele eden toplamda sekiz takımın katılacağı etkinlikte sadece bir takım Chmpions biletini elde edebilecek. Ülkemizden SuperMassive Blaze, Futbolist ve Oxygen Esports'un mücadele edeceği etkinliğin ilk karşılaşması 10 Ekim Pazar günü saat 18: 00'da G2 Esports ile Anubis Gaming'in mücadelesine sahne olacak.

Last Chance Qualifier'de ilk günün ikinci karşılaşması ise saat 20: 00 itibari ile start alacak. Futbolist ve Oxygen Esports ekiplerinin karşı karşıya geleceği üç maçlık serinin ardından ilk gün sonlanmış olacak.

VCT 2021: EMEA Last Chance Qualifier ilk gün karşılaşmaları

18: 00 - G2 Esports - Anubis Gaming

20: 00 - Futbolist - Oxygen Esports

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