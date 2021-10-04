Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi - Haberler
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Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Sağlık

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi Kış aylarının kendini gösterdiği bu günlerde özellikle başta grip olmak üzere enfeksiyon hastalıkları da başlarken, vatandaşlar doğal yollardan korunmak için meyve karışımı olan 'atoma' yöneldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

DİYARBAKIR - Kış aylarının kendini gösterdiği bu günlerde özellikle başta grip olmak üzere enfeksiyon hastalıkları da başlarken, vatandaşlar doğal yollardan korunmak için meyve karışımı olan 'atoma' yöneldi.

Vatandaşlar bu geçiş döneminde enfeksiyon hastalıklarından korunmak için adına, çeşit çeşit meyvelerin karışımıyla yapılan içecek için soluğu atomcularda alıyor. Kimi nar, greyfurt, limon, portakal karışımından oluşan özel grip atomunu tercih ediyor, kimisi ise portakal suyu, havuç suyu ya da 11 çeşit meyveden oluşan atom tercih ediyor.

Diyarbakır'da atomcu olarak bilinen ve bu dönemde yoğun bir talebin olduğunu belirten Muhammed Gezer, "Bildiğimiz üzere şuan salgın hastalık var onunla mücadele ediyoruz, her ne kadar yapmış olduğumuz Covid-19 aşısı olumlu cevap verse de insanlar yine de korunmanın organik yollarını arıyor ve meyve sebze gibi ürünlere talep oluşuyor. Bizde birçok meyvenin karışımıyla oluşturduğumuz şifa kaynağı içecek olan atomu yaptığımız için, insanlar bu geçiş dönemimde yoğun talep gösteriyor" dedi.

"Gün içinde siparişlere yetişemediğimiz oluyor"

Özellikle kış aylarında yoğun bir talep ile karşılaştıklarını dile getiren Muhammed Gezer, gün içerisinde siparişlere yetişemediklerinin de olduğunu söyledi. Gezer, "Bu tür doğal içecekler böyle mevsim geçişlerinde hastalıktan korunmak için insanların bir numaralı tercihi haline geldi. Biz de bu dönemde sipariş yetiştirmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi

Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi
İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vatandaşlar mevsim geçişlerinden korunmak için 'atomculara' yöneldi - Haberler
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