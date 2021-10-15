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Var Odası ne zaman? Bugün TV100 Var Odası saat kaçta, hangi gün?

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Var Odası ne zaman? Bugün TV100 Var Odası saat kaçta, hangi gün?

Tv100 ekranlarının sevilen spor programı Var Odası'nın başlangıç saati merakla bekleniyor. Var Odası ne zaman? Var Odası saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Var Odası ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Beyaz Tv'den ayrılan spor spikeri Ertem Şener, tv100 ile anlaşma sağladı. Ardından burada Var Odası adlı programa başladı.

VAR ODASI NE ZAMAN?

VAR Odası her cuma-cumartesi ve pazar gecesi saat 23.30'da, Pazartesi 21:30'da tv100'de! Ertem Şener moderatörlüğünde Emre Bol, Deniz Ateş Bitnel ve Bışar Özbey Türk futbolu hakkında detayları ele alacak.

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