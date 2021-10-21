Van'da işlenen cinayetin şüphelisi İran'da yakalandı - Haberler
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Van'da işlenen cinayetin şüphelisi İran'da yakalandı

AA / Cemal Aşan - Haberler | Güncel
Van'da işlenen cinayetin şüphelisi İran'da yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ağustos'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan ve İran'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen zanlı tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ağustos'ta bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan ve İran'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Evbeyli Mahallesi'nde bir kişinin öldürülmesi olayının faili olarak aranan M.V.K'nin İran'a kaçtığı tespit edildi.

İranlı yetkililerle, mülki ve adli makamlar aracılığıyla yapılan yazışmalar neticesinde yeri tespit edilen şüpheli, 17 Ekim'de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda İranlı makamlardan teslim alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V.K, tutuklandı.

AA / Cemal Aşan - Son Dakika Haberleri
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