Van Büyükşehir Belediyesinden işitme engelli STK'ların programına destek

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 'İşitme Engelli STK'ları Birlikte Platformu' tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin yedi bölgesinden 15 engelli derneği ile 30 aktivistin katılım sağladığı programa ulaşım desteği verdi.

Hayata geçirdiği projelerle engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenen ve Türkiye'nin yedi bölgesinde hizmet veren işitme engelli sivil toplum kuruluşlarının katılım sağlandığı istişare toplantısına destek sağlıyor. İl dışından gelen misafirleri Ferit Melen Havalimanı'nda engelli aracıyla alan Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, engelli vatandaşları ücretsiz olarak gidecekleri otellere kadar bırakıyor.

Ulaşım hizmetinden faydalanan Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı Süleyman Akbulut, programa katkısından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Van'da hizmet veren Van İşitme Engelliler ve Aileleri Derneğinin daveti üzerine kente geldiğini belirten Süleyman Akbulut, "Van'da bulunma sebebim işitme engellilerin oluşturduğu bir platformun genel bir strateji ve eylem planı oluşturma çalışması ile ilgili bir istişare programıdır. Önce buradaki derneklerin bir araya gelmesini sağladık sonra da bu platformu oluşturduk. Burada 15 sivil toplum örgütü olarak engelli haklarının kazanımı için ne gibi çalışmalar yapılacak. Kimlerle hangi kanallardan iletişim kurulacak gibi konuları konuşacağız. Van Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmalara destek veriyor. Bizlere ulaşım desteği de sağladılar. Çok teşekkür ediyoruz. Burada verimli bir çalışma yapacağımıza inanıyoruz" dedi.

Merkezi Van'da bulunan platformun gün boyu devam edecek programının ardından talep eden engelli vatandaşlar tekrar otellerinden alınarak havalimanına bırakılacak. - VAN