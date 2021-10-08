Valve Index, Steam'de en çok tercih edilen ikinci VR gözlüğü oldu

Lansmanından iki yıl sonra, Steam'de ikincilik koltuğuna oturan Valve Index, Valve'ın son verilerine göre Steam'deki VR kullanıcılarının %17,5'i ile en çok kullanılan kulaklık olarak ikinci sırada yer almaktadır.

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Eylül ayında kullanılan VR gözlüğü payı arasında %1,51 büyürken, üretimi durdurulan Oculus Rift S %17,21 (-%0,88) ile üçüncü sıraya geriledi. Valve Index, daha önce Ekim 2020'de tüm zamanların en yüksek %17,63 hissesine ulaşmış, ancak bu da onu o dönemde %24,64 ile Rift S ve %19,17 ile orijinal Vive'ın ardından üçüncü sıraya oturmuştu.

Valve Index yükselmeye devam etti ve hem orijinal Vive hem de Rift S'in düşmesini izledi ve sonunda paltformda en çok kullanılan VR gözlüğü arasında ikinci sırayı kazandı. Rift S'den veya orijinal Vive'dan daha uzun ömürlü bir VR gözlüğü olduğunu da kanıtladı.

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