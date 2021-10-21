Valve, Half Life 2'yi Steam Deck'e çıkartmaya hazırlanıyor

Half Life 2, döneminin en meşhur oyunlardan biri olmakla birlikte döneminin en iyi grafik kartlarını ve en iyi oyun CPU'larını daha önce hiç görülmemiş grafiklerle ve fizik motoruyla zorladı. Ayrıca Steam platformu ile PC oyunlarında yeni bir çağ başlattı. Half Life 2'ye on yılın ardından bu yana ilk defa Steam Deck ile güncelleme gelecek.

Oyunun HUD'u artık seçilen işleme çözünürlüğüyle ölçeklendirilir ve 4:3 dışındaki en boy oranlarında daha büyük öğeler elde edilir. Dll dosyalarını değiştirmek zorunda kalmadan etkinleşirilen 110 FOV tavanı ile ultra geniş çözünürlükler için de destek vardır.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Half-Life 2 artık bir Vulkan renderer'a sahip olacak. Şüphesiz Valve'ın yaklaşan Steam Deck için daha fazla uyumluluk için eklendi Linux işletim sisteminin üstünde bir proton uyumluluk katmanı kullanılıyor. Bu değişiklik aynı zamanda şirketin yakın zamanda duyurulan "Deck Verified" uyumluluk programı, oyuncuları bir oyunun Steam Deck'te ne kadar iyi çalıştığını hızlı bir şekilde kavramalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri