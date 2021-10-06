Valorant hata kodu 43 nedir? Valorant platforma bağlanırken hata oluştu çözümü! - Haberler
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Valorant hata kodu 43 nedir? Valorant platforma bağlanırken hata oluştu çözümü!

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Valorant hata kodu 43 nedir? Valorant platforma bağlanırken hata oluştu çözümü!

Valorant oyuncularının sıklıkla karşılaştıkları hatalardan biri olan hata kodu 43 nasıl çözülür? Valorant 43 hata kodu çözümü, Valorant 43 hatasının çözümünün detayları haberimizde…

Riot Games tarafından geliştirip yayınlanan FPS oyunu Valorant'ta oyuna girmeye çalışırken veya maç bulmaya çalıştığımızda hatalarla karşılaşabilmekteyiz.

Valorant hata kodu 43 nedir? Valorant hata kodu 43 çözümü!

VALORANT HATA KODU 43 NEDİR?

"Platforma bağlanırken bir hata oluştu. Lütfen oyum istemcinizi yeniden başlatın. Hata Kodu: 43", ekranınıza böyle bir hata ile karşılaştığınızda genellikle oyuna giriş yapmaya çalıştığınızda veya oyun oturumları sırası bu hatayla karşılaşılabiliyor. Valorant sunucularına ulaşamadığınızda meydana gelen bir bağlantı sorunudur. Hata kodu 43 esas olarak sunucuların kullanılmaması nedeniyle kaynaklanmaktadır.

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VALORANT HATA KODU 43 ÇÖZÜMÜ

Hata kodu 43 ile karşılaştığınız durumlarda Riot Games'in Valorant destek sayfasının bilinen sorunlar ve çözümleri kısmındaki hata kodu 43'ün karşılığı "Bir sistem süre aşımına uğradı." olarak geçmektedir. Çözümü olarak ise Riot İstemcisi'ni yeniden başlatmanızı istiyor.

Hata aldığınız ekran açıkken masaüstüne dönüp görev yöneticisini açın, karşınıza açılan pencerede işlemler kısmından Valorant'ın üstüne sağ tıklayıp işlemi sonlandır diyin. Daha sonra görev yöneticisindeki sekmelerden "Ayrıntılar" kısmına tıklayın, klavyenizden "v" harfine basarakvgtray.exe isimli dosyayı bulunuz ve ona da sağ tıklayarak işlemi sonlandırınız. Tekrardan masaüstüne gelerek Windows + R tuşuna basarak çalıştır penceresini açınız ve karşınızda açılan yere "services.msc" yazdıktan sonra tamama basınız. Karşınıza açılan hizmetler penceresinden "vgc" ile başlayan dosyaya çift tıklayın. Açılan vgc Özellikleri penceresinde başlangıç türü'nü otomatik olarak değiştir dedikten sonra tamama basıp hizmetler penceresinin sol üst kısmında bulunan hizmeti başlat seçeneğine tıkladıktan sonra valorant hata kodu 43 sorunu ortadan kalkmış oluyor.

Eğer sorununuz hala devam ediyorsa Valorant Destek'e bilet atarak daha detaylı yardım alabilirsiniz.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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