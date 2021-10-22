GİRESUN (AA) - Giresun Orman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde inşa edilecek Hacı Emiroğlu Süleyman Bey Camisi'nin temeli atıldı.

Karadeniz mimarisine uygun yapılacak caminin temel atma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Bulancak Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile başladı.

Vali Enver Ünlü, törende yaptığı konuşmada, şehrin Fatihi, Emir Süleyman Bey adına bir caminin olmasının gerekliliğine işaret etti.

Kentte geçmişte Emir Süleyman Bey'in yaptırdığı caminin günümüze kadar gelemediğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Bugün inşallah hep birlikte dualarla, mehteranın coşkusu ile temelini birlikte atacağımız bu eser, ibadethane, güzel kutsal mekan olacak camimiz, inşallah semalara minarelerinde günde beş vakit Allah'ın isminin anıldığı, ezanlarımızın inlediği ve gök kubbeyi inlettiği, ezanı şeriflerle bizleri ibadete davet edecek. Allah'a ibadet etmeye davet edecek. Bunun büyük mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Ben de aynı zamanda bu caminin cemaati olacağım. Hükumet konağımız buraya yürüme mesafesinde, biz yürüyerek geldik."

Ünlü, Hacı Emiroğlu Süleyman Bey Camisi'nin Giresun'a, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Törene, Belediye Başkanvekili Hasan Yılmaz, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş ve davetliler katıldı.