Vali Ünlü Başkanlığında Güvenlik ve Genel Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Vali Enver Ünlü Başkanlığında, 15 Ekim Cuma günü saat 16. 00'da Valilik Toplantı Salonunda "Güvenlik ve Genel Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Vali Ünlü başkanlığında yapılan toplantıya; Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Vali Yardımcısı Dr. Davut Sinanoğlu, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü ve Sahil Güvenlik 73 Komutanı ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda gündem gereğince; Güvenlikle ilgili konular, metruk binalar, kamera takip sistemleri, uyuşturucu ile mücadele, okulların genel güvenliği, Covid-19 tedbirleri ve İçişleri Bakanlığımızca talimatlandırılan diğer aylık takipli konular görüşüldü.

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