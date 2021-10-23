Vali Soytürk'ten Gazilere ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Soytürk'ten Gazilere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Soytürk'ten Gazilere ziyaret

Kilis Valisi Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk, Kentte yaşayan gazileri ziyaret etti.

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk ile eşi Nurdan Soytürk, Kentte yaşayan gazileri ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, Göreve başladığı 3 yıldan beri şehit aileleri, gazileri birden fazla evlerinde ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinliyor.

Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ile birlikte son olarak, Fırat Kalkanı Harekatı Gazisi Feyzullah Karlıdağ, Terör Gazisi I. Halil Güneş, Roket Gazisi Cuma Arslan, Roket Gazisi Melek Topalbekiroğlu ve ailelerini ziyaret ettiler. Gazilerin bir sorun, sıkıntıları olup olmadığı taleplerini dinleyen Vali Soytürk, Her zaman şehit aileleri ile gazilerin yanında olduklarını ifade etti. - KİLİS

Vali Soytürk'ten Gazilere ziyaret

Vali Soytürk'ten Gazilere ziyaret

Vali Soytürk'ten Gazilere ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title