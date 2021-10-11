Vali Özkan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kurul ile Kurul Üyelerini Ziyaret Etti
Vali Vahdettin Özkan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kurul ile kurul üyelerini ziyaret etti.
KONYA (Habermetre) - Vali Vahdettin Özkan, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Sayın İsmail Kurul ile kurul üyelerini ziyaret etti.
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen görüşmede Kültürel değerlerimizin korunmasında koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi.
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