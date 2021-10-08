Vali Ömer Seymenoğlu Sav kasabasına çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Kasabada yapılan yatırımları yerinde gören Vali Seymenoğlu yakın bir zamanda tamamlanan içme suyu depolama tesislerinde incelemelerde bulunarak Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi'den bilgi aldı. Sav kasabasındaki içme suyu alt yapısı yenileme çalışmaları sonucunda 54 km'lik şebeke borusu yenilenerek 3 adet modern depo yapıldı. Vali Seymenoğlu kasabaya kazandırılan diğer yatırımları da yerinde görerek bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu ardından Sav İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen ve öğrencilerin salgın tedbirleri olan maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını isteyen Vali Seymenoğlu öğretmenlere ise salgın tedbirlerinin uygulanmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

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