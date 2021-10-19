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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorGökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk Vali Mustafa Tutulmaz' a nezaket ziyaretinde bulundu, çalışmaları ile ilgili bilgiler sundu.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorGökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk Vali Mustafa Tutulmaz' a nezaket ziyaretinde bulundu, çalışmaları ile ilgili bilgiler sundu. 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çaycuma Muhtarlar Derneği bşk. Süleyman Baysal ve yönetim kurulu üyeleriyle, Kozlu mahalle muhtarlarımız Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. Vali Tutulmaz nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür etti, başarılar diledi. AK Parti engelliler komisyonu Başkanı Mehmet Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular.

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