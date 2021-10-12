Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam Ediyor

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Devam EdiyorVali Mustafa Tutulmaz bölgemize has özellikleri ve ayrı bir lezzeti olan kestanenin bölgemizde daha da yaygınlaşması için ilimizin çeşitli yerlerine 10. 000'in üzerinde kestane fidanı diken Ahmet Ayyıldız'ı makamında kabul etti, çalışmalarına yönelik bilgi aldı ve kutladı. Vali Mustafa Tutulmaz Aziz şehidimiz Aziz Yamak'ın değerli eşi Döndü Yamak ve gelini Eda Yamak ile aziz şehidimiz İslam Çakar'ın değerli annesi Azime Çakar ve amcası Şenol Çakar'ı makamında kabul etti. Konuklarıyla yakından ilgilendi, her zaman yanınızdayız dedi. Zonguldak ili Mesleki Eğitimi Destekleme, Geliştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği başkanı Perihan Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, faaliyetlerine yönelik bilgi sundular. TBMM 22 ve 23. Dönem Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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