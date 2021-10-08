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Vali Karadeniz ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Karadeniz ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Ahmetli ve Köprübaşı'nı ziyaret ederek ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilçe ziyaretleri kapsamında Ahmetli ve Köprübaşı'nı ziyaret ederek ilçelerdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere ilçe ziyaretleri gerçekleştiren Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Ahmetli ve Köprübaşı ilçelerinde temaslarda bulundu.

Ahmetli ziyaret

Vali Yaşar Karadeniz, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Ahmetli ilçesine giderek Ahmetli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı'nın 19/08/2021 tarih ve 2021/412 Kararnamesi ile Ahmetli ilçesine atanan Kaymakam Abdullah Kurt'u makamında ziyaret etti. Yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Vali Yaşar Karadeniz, ilçenin genel durumu hakkında Kaymakam Kurt'tan bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Belediye Başkanı Ahmet Alhan'a ziyarette bulunan Vali Karadeniz, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Vali Karadeniz, Ahmetli ilçesi ziyaretinde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına da ziyaret ederek, Başkan Ayhan Aydoğan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Köprübaşı ziyareti

Vali Yaşar Karadeniz, Köprübaşı ilçesinde de kaymakamlık, esnaf ve sanatkarlar odası ile ziraat odasını ziyaret etti.

Vali Yaşar Karadeniz, ilçeye gerçekleştirdiği ziyaretinde ilk olarak Köprübaşı Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Ramazan Taşkın'ı makamında ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, ilçenin genel durumu ve yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Vali Karadeniz, kaymakamlık ziyareti sonrasında Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ziyaret etti. Ziyarette Başkan Sefa Uysal, odanın faaliyetleri hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Vali Karadeniz, daha sonra Köprübaşı Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Mehmet Çelik'ten ilçede tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar ile projeler hakkında bilgi aldı. - MANİSA

Vali Karadeniz ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Karadeniz ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

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