Vali İlhami AKTAŞ, Yurt ve Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vali İlhami AKTAŞ, yurt ve okul ziyaretleri kapsamında Tügva, Kerime Sultan ve Nusrat Erkek Öğrenci Yurtları ile Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek burada incelemelerde bulundu.

İlk olarak TÜGVA Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, yemekhane ve ortak yaşam alanlarında incelemelerde bulunarak yurt müdürü Zafer YAZAR'dan bilgi aldı.

Ardından Kerime Sultan Erkek Öğrenci Yurduna geçen Vali İlhami AKTAŞ, incelemelerde bulunarak yurt müdürü Muharrem USLU'dan yurt ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilerin sorunlarını, istek ve arzularını dinledi.

Vali İlhami AKTAŞ yurt ziyaretleri kapsamında son olarak Nusrat Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Yemekhane ve ortak kullanım alanlarında incelemelerde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, yurtta kalacak öğrenci sayısı ve kurum tarafından öğrencilere yönelik verilecek hizmetler hakkında yurt müdürü Ali TÜZEN'den bilgi aldı.

Vali İlhami AKTAŞ yurt ziyaretlerinde öğrencilerimizin hiçbir şekilde mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek gerekli çalışmaların ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Vali İlhami AKTAŞ'ın yurt ziyaretlerine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer KALKAN ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ eşlik etti.

Yurt ziyaretlerinin ardından okul ziyaretlerine başlayan Vali İlhami AKTAŞ, ilk olarak Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Okul müdürü Harun GÜMÜŞ tarafından karşılanan Vali İlhami AKTAŞ, yüz yüze eğitim planlamaları ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında müdür Harun GÜMÜŞ'ten bilgi aldı.

Lisenin dersliklerini gezerek öğrencilerle de sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle de bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, 2021 - 2022 eğitim öğretim yılında öğretmenlere başarılar diledi.

Ardından Vali İlhami AKTAŞ, Atatürk Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okul Müdürü Rıza TÜRKER'den bilgi alarak okulda incelemelerde bulunan ve sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak derslerine çalışmalarının yanı sıra kitap okumaları tavsiyesinde de bulundu.

Ziyaretlerinde Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere ve öğretmenlere başarılar diledi.

Ziyaretleri sırasında Vali İlhami AKTAŞ'a İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ eşlik etti.

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