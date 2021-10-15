Vali İlhami AKTAŞ'ın Bozcaada Okul Ziyaretleri - Haberler
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Vali İlhami AKTAŞ'ın Bozcaada Okul Ziyaretleri

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali İlhami AKTAŞ'ın Bozcaada Okul Ziyaretleri

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Bozcaada ilçesine giden Vali İlhami AKTAŞ, burada İstiklal Ortaokulu ve Gazi Anadolu Lisesini ziyaret etti.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (Habermetre) - Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Bozcaada ilçesine giden Vali İlhami AKTAŞ, burada İstiklal Ortaokulu ve Gazi Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, öğrencilere derslerine iyi çalışmalarının yanı sıra salgına karşı uygulanan tedbirlere de dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğretmenlerle de bir süre görüşen Vali İlhami AKTAŞ, kesintisiz yüz yüze eğitim-öğretim yılı için salgın tedbirlerine uymada hassasiyet gösterilmeye devam edilmesi gerektiğini hatırlatarak 2021 - 2020 eğitim öğretim yılında öğretmenlere başarılar diledi.

Vali İlhami AKTAŞ'a ziyaretinde Bozcaada Kaymakamı Bahar KAYA ÇELİK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıdvan ALINMAZ, İstiklal Ortaokulu Müdürü Bilge KAVLAK ve Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Melek KARAHAN da eşlik etti.

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Haber: Vali İlhami AKTAŞ'ın Bozcaada Okul Ziyaretleri - Haberler
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