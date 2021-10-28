Vali İlhami AKTAŞ, Baja Troia Turkey-2021 Startını Verdi

ÇANAKKALE (Habermetre) - Çanakkale Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü himayesinde İstanbul Off-Road Kulübü-İSOFF tarafından uluslararası off-road serisinin Türkiye ayağı olarak düzenlenen Baja Troia Turkey-2021 seramonik açılış startı Vali İlhami AKTAŞ tarafından verildi.

Truva Atı önünde gerçekleştirilen Baja Troia Turkey-2021 seramonik açılış startına; Vali İlhami AKTAŞ, Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tahsin SARUHAN, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer KALKAN, Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat YILMAZ, TÜRSAB Çanakkale-Körfez Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Ahmet ÇELİK, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Armağan AYDEĞER ve vatandaşlar katıldı.

28-31 Ekim tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleşecek Çanakkale, Bayramiç ve süper seyirci etaplarından oluşan Baja Troia Turkey-2021 'de Türkiye'den ve dünyadan tanınmış off-road ekipleri yarışacak.

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