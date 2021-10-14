Vali Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesini ziyaret etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesini ziyaret etti

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karahallı ilçesine giden Vali Funda Kocabıyık, ilk olarak Karahallı Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karahallı ilçesine giden Vali Funda Kocabıyık, ilk olarak Karahallı Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam V. Muhammet Zencirli ve İlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, ziyareti sırasında Kaymakamlık şeref defterini imzalayarak, Kaymakam V. Muhammet Zencirli'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Funda Kocabıyık, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kaymakam V. Muhammet Zencirli, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve İl Genel Meclisi Üyesi Durmuş Yavuz ile birlikte Karahallı Öğretmenevinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan Karahallı öğretmenevinde incelemelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, öğretmenevi kütüphanesindeki ilkokul öğrencileri ve misafirhanesinde kalmakta olan üniversite öğrencileri ile bir süre sohbet etti. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/14102021/karahalli. rar

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Bensu Soral Nihal Yalçın Amelia Hamlin Zeynep Bastık
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Stefan Kuntz Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Fatih Terim Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 19:53:50. #1.11#