Vali Funda Kocabıyık, Karahallı ilçesini ziyaret etti

Çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Karahallı ilçesine giden Vali Funda Kocabıyık, ilk olarak Karahallı Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.

Kaymakam V. Muhammet Zencirli ve İlçe protokolü tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, ziyareti sırasında Kaymakamlık şeref defterini imzalayarak, Kaymakam V. Muhammet Zencirli'den ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Funda Kocabıyık, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Kaymakam V. Muhammet Zencirli, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve İl Genel Meclisi Üyesi Durmuş Yavuz ile birlikte Karahallı Öğretmenevinin açılışını gerçekleştirdi. Açılışı yapılan Karahallı öğretmenevinde incelemelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, öğretmenevi kütüphanesindeki ilkokul öğrencileri ve misafirhanesinde kalmakta olan üniversite öğrencileri ile bir süre sohbet etti. Fotoğraf :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/10--EKIM-2021/14102021/karahalli. rar

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