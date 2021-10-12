Vali Doğan'dan, Çelik Ailesine Taziye Ziyareti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ve AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik'in aile büyükleri Merhum İbrahim Çelik dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

12 Ekim 2021 Salı günü saat 16. 00'da Kırıkhan ilçemizde gerçekleşen taziye ziyaretinde Merhum İbrahim Çelik için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Vali Doğan, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Taziye ziyaretinde Vali Doğan'a, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'da eşlik etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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