Vali Doğan, AFAD Başkanı Sezer'i Ağırladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Doğan, AFAD Başkanı Sezer'i Ağırladı

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Doğan, AFAD Başkanı Sezer'i Ağırladı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atanan Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığına atanan Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 12. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Başkan Sezer'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Başkan Sezer ise iyi dileklerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Kubilay Aka Işıl Sergen Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ersun Yanal Namaz Vakitleri Cristiano Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Doğan, AFAD Başkanı Sezer'i Ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 15:41:27. #1.13#