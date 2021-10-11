Vali Doğan, AFAD Başkanı Sezer'i Ağırladı

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığına atanan Vali Yunus Sezer ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 12. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Başkan Sezer'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Başkan Sezer ise iyi dileklerinden ve misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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