Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (3)

SAMSUN (DHA) - VALİ DAĞLI: 6 YARALININ DURUMU CİDDİ

Samsun'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların isimleri belli oldu. 150 metrelik uçurumundan yuvarlanan ve hurdaya dönen otobüste bulunan Sevilay Aksoy'un (44) kaza yerinde, Zekiye Özdemir'in ise kaldırıldığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Şoför Osman Özsoy, yedek şoför Mustafa Kurbetoğlu ile yolcular Ayşegül Alemdar, Yakup Çakır, Bayram Çevik, Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Sedat Yamaç, Fatih Efiloğlu, Köksal Vural, Nilgün Aydemir, Hüseyin Özdemir, Resul Demir ve Tuğba Tur'un ise yaralandığı öğrenildi.

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