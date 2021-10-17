Vali Çiçek: 'Hayallerimiz bir bir oluyor' - Haberler
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Vali Çiçek: "Hayallerimiz bir bir oluyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Çiçek:

Frig Vadisi içerisinde bulunan İhsaniye Ayazini köyünde yöresel lezzetlerin satış ve ikramının yapılacağı, konuklar için uygulama atölyesinin yer alacağı kafe, restorantın açılışına katılan Vali Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'yle kurdukları hayallerin tek tek gerçekleştiğini ifade ederek;

Frig Vadisi içerisinde bulunan İhsaniye Ayazini köyünde yöresel lezzetlerin satış ve ikramının yapılacağı, konuklar için uygulama atölyesinin yer alacağı kafe, restorantın açılışına katılan Vali Gökmen Çiçek, Frig Vadisi'yle kurdukları hayallerin tek tek gerçekleştiğini ifade ederek; "16 ay önce burada hayal kurmuştuk. Burada şehrin en güzel kafeteryaları, restoranları olacak demiştik. Şuanda bu noktaya geldik. Hayaller bir bir oluyor" dedi.

Son dönemde yapılan yatırımlarla bambaşka bir görünüme kavuşan ve bünyesinde sakladığı tüm tarihi değerleri ve doğal güzellikleri gün yüzüne çıkaran Ayazini Köyü, iş dünyasının yatırımlarıyla daha da cazip hale geliyor.

"Hayal kurmuştuk ve o hayaller bir bir oluyor"

16 ay önce bölgeyi ziyaret ettiğinde Ayazini'yi tüm Türkiye'ye tanıtmak gerektiğini düşündüğünü söyleyen Vali Gökmen Çiçek: "Hikaye bizim için 16 ay önce bu şehre geldiğimde başladı. Bu bölgenin o kadar etkileyici bir havası vardı ki, baktığınız her yerden adeta tarih fışkırıyor ve sanki bir yerden Midas, Kyebele çıkacakmış hissi uyandırıyordu. Diğer taraftan da işgal günlerinde zorluğu ve çileyi yaşamış bir hemşehrimiz karşınıza çıkıverecekmiş gibi bir his uyandırıyordu. İşte o gün burayla ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini ve bu bölgeyi Türkiye'ye tanıtmamız gerektiğine karar vermiştim. 16 ay önce burada hayal kurmuştuk. Burada şehrin en güzel kafeteryaları, restoranları olacak demiştik. Köylülerin istihdam edileceği, hafta sonları 5-6 bin araç girişinin olacağı ve adeta Kapadokya gibi olacağız diye söylediğimizde bazıları için çok iddialı gelmişti. Bursa Cumalıkızık gibi, İzmir Şirince neden olmayalım demiştik. Şuanda bu noktaya geldik. Hayaller bir bir oluyor." diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Hayallerimiz bir bir oluyor

Vali Çiçek: Hayallerimiz bir bir oluyor

Vali Çiçek: Hayallerimiz bir bir oluyor

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Haber: Vali Çiçek: 'Hayallerimiz bir bir oluyor' - Haberler
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