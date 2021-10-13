VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN BAŞKANLIĞINDA PANDEMİ SÜRECİ VE AŞILAMA PROGRAMI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında; Vali Yardımcısı Murat Ekinci, İl Sağlık Müdür V. Naci Uğur, İlçe Sağlık Müdürleri, Başhekimler ve birim yöneticileri ile Pandemi Süreci ve Aşılama Programı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda aşılama oranının daha da artırılması konusunda devam etmekte olan çalışmalar ele alındı. Ayrıca İlimizdeki vaka durumu, dağılımı ve kaynağına yönelik tespitler değerlendirildi, muhtelif kararlar alındı.

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