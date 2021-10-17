Haritaya göre en çok vaka görülen ilimiz 551, 76 ile Zonguldak oldu. Bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz ise sırasıyla Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş ve Karabük oldu. Vaka sayısı en çok artan iller hangileri? Hangi illerde vaka sayısı daha hızlı yükseliyor? Bakan Koca açıkladı! İşte tüm detaylar...

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER HANGİLERİ?

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz'' ifadelerini kullandı.

HANGİ İLLERDE VAKA SAYISI DAHA HIZLI YÜKSELİYOR?

Sağlık Bakanı Koca, attığı ikinci tweetle ise 2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca, "2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük" ifadelerini kullandı.

Bu illerde vakalar 100 bin kişide Giresun 394,01, Ordu 459,68, Ardahan 350,45, Kastamonu 538,56, Çorum 436,31, Samsun 413,18, Tokat 459,81, Amasya 297,47, Kahramanmaraş, 303,64 ve Karabük 408,02 olarak kayıtlara geçti.

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