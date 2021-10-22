V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Açılış Konuşmaları
Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Açılış Konuşmaları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak düzenlenen V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, ilk gün oturumlarıyla başladı.
KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Açılış Konuşmaları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından çevrim içi olarak düzenlenen V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, ilk gün oturumlarıyla başladı.
Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'ın konuşması:
Prof. Dr. Kazım Uysal'ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.
Etkinliğe katılan Eğitim Bir-Sen Başkan Vekili Latif Selvi'nin konuşması:
Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın konuşması:
Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 22 Ekim 2021, Cuma/ 52 defa okundu.
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