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Uzun süredir beklenen Sea of Thieves Türkçe dil desteği yayınlandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Uzun süredir beklenen Sea of Thieves Türkçe dil desteği yayınlandı

Sea of Thieves'in 2.3.1 güncellemesiyle beraber oyuna Türkçe dil desteği de eklendi.

Dördüncü sezonun Ekim güncellemesiyle gelen birçok yenilikte oyuna Türkçe dil desteği de eklendi.

Sea of Thieves, sezon 3'te kaptan Jack Sparrow ile Karayip Korsanları geçidi etrafında kurulmuştu. A Pirate's Life'ın sinematik ve hikaye tabanlı olması gerekiyordu, ancak 4. Sezon Thieves Heaven'a geri dönecek ve mevcut dünyayı genişletiyor

Sea of Thieves dördüncü sezonda bizleri denizin altına yeni maceralara atılıyorlar. Sea of Thieves sezonları ücretsiz ve ücretli bir sürüm içeren Plunder Pass ile birlikte geldi. Ücretli versiyonda genellikle geminiz için yeni bir boya, yeni kıyafetler ve kozmetikler içeriyor.

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Sea of Thieves'e gelen 2.3.1 güncellemesiyle beraber outpostlarda en yakın trading company temsilcilerine ve rıhtımlara yok tarifi sağlayan tabelalar eklendi. Ocean Crawlers ve Siren'ler artık yenilgi üzerine Siren Gems düşürecekler. Sunken Merfolk heykelleri artık İskelet Kalesi, Lanetli Kale, Talih Anahtarları Kalesi'nin içinde saklanmasına izin vermeyecek. Reaper's Chests ve Reaper's Bounties artık Batık Merfolk Heykelleri'nde de saklanamaz.

Sea of Thieves 2.3.1 güncelleme sayfasına gitmek için buraya tıklayınız

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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