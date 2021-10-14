Uzak Şehrin Masalı canlı izle! Uzak Şehrin Masalı Final Bölüm full HD izle! Uzak Şehrin Masalı final bölümü izle!

Uzak Şehrin Masalı canlı izle! Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi oyuncular yer alan Uzak Şehrin Masalı bu akşam yayınlanacak olan 5. bölümüyle final yapıyor. Yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaryosunu Can Sinan'ın yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi final bölümü izlemek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaktadır. İzleyiciler Uzak Şehrin Masalı canlı izle! Uzak Şehrin Masalı konusu nedir? Uzak Şehrin Masalı oyuncuları kimler? Uzak Şehrin Masalı final izle!Uzak Şehrin Masalı canlı izle! Uzak Şehrin Masalı 5. Bölüm full HD izle! Uzak Şehrin Masalı final bölümü izle! İşte detaylar haberimizde…

UZAK ŞEHRİN MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sonay, Umay ile Kürşat'ın yakınlaşmasına tahammül edemez bir hale geliyordur. İki kız kardeşin arasındaki ipler kopmak üzeredir. Bu sırada Kürşat'ın sırtındaki hançeri tutan elin sahibi, Tuncel Kars'a gelir. İki kardeş Habil ve Kabil gibi karşı karşıyadır yine. Kürşat yıllardır kaçtığı geçmişiyle yüzleşirken bu defa sevdiklerini koruyabilecek midir?

UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL 2. FRAGMANI İZLE! #**1362**#

UZAK ŞEHRİN MASALI KONUSU NEDİR?

"Hepimiz kendi masallarımızın kurbanıyız..."

O gece Demirkan Konağı'nda yaşanan deprem, Umay'ın hayatındaki bütün taşları yerinden oynattı. Yıllardır kocası Affan'ın zulmüne evlatları için katlanan Umay için bu olay, bardağı taşıran son damla olmuştu. Çocuklarını alıp evi terk etti. Doğup büyüdüğü köye, Eskitepe'ye, uzun süredir kırgın olduğu ablası Sonay'a sığındı. El ele verip tüm küskünlükleri geride bıraktı iki kardeş. Hayatlarına bir çekidüzen vereceklerdi. Aile yadigarı mandırayı yeniden çalıştırmaya başlayacak, kimseye müdana etmeden yaşayacaklardı. Ama kul kurarken kader gülerdi. Karşılarına mazisi karanlık, gizem dolu bir adam çıktı… Kürşat Eroğlu… Yaralıydı. Kaçaktı. Çok korktular önce ondan. Ama Kürşat, Umay'ı ve çocukları, Affan'ın zulmüne karşı cansiperane korudu. Mandırayı ayağa kaldırmalarına yardım etti… Ve iki kız kardeş bir kez daha büyük bir yol ayrımına geldi. Çünkü herkesin geçmişinde büyük sırlar vardı. Ve zamanın açığa vurmadığı hiçbir sır yoktu…

UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL FRAGMANI İZLE!

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