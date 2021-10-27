Uyuşturucu yuvası haline gelen metruk binalar yıkılıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ile gündeme gelen metruk binalardan 105 bin 750'sinin uyuşturucu yuvası haline geldiği belirtildi. Bu binalardan 69 bin 607'si yıkıldı, 16 bin 349'u rehabilite edildi, 19 bin 794'ünün yıkım ve rehabilitasyonu ise sürüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği'nin 3'ünü Genel Kongresi'ndeki konuşmasında "110 bin metruk bina vardı, biz bunun 75 bininden fazlasını yıktık. 15 binini de restore ettik. Geriye 15 bin bina kaldı. O bina orada durdukça o binada uyuşturucu kullanılıyor. O binada asayişsizlik yapılıyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ersin Ercan - Son Dakika Haberleri

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