Uyuşturucu satışı şüphelisi kovalamacayla yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu satışı şüphelisi kovalamacayla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu satışı şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan şahıs, bindiği takside yolculuk yaptığı sırada polis ekiplerinin takibi sonucunda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanarak gözaltına alındı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan şahıs, bindiği takside yolculuk yaptığı sırada polis ekiplerinin takibi sonucunda uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay İzmit D100 Karayolu Kuzey yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre uyuşturucu satışı yapma şüphesiyle aranan U.U. adlı şahıs, Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bir ticari taksi ile yolculuk yaptığını tespit eden polis ekipleri, taksiyi takibe aldı. D100 Karayolu Kuzey yan yol üzerinde motosikletli şahin timlerince durdurulan taksideki U.U. yakalanarak gözaltına alındı.

U.U.'nun üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Uyuşturucu satışı şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu satışı şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu satışı şüphelisi kovalamacayla yakalandı

Uyuşturucu satışı şüphelisi kovalamacayla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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