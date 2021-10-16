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Üst geçit vurdumduymazlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Üst geçit vurdumduymazlığı

Kayseri'de üst geçit olmasına rağmen otoyol üzerinden karşı karşıya geçen yayalar tehlike oluşturuyor.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de üst geçit olmasına rağmen otoyol üzerinden karşı karşıya geçen yayalar tehlike oluşturuyor.

Melikgazi İlçesi Nalçık Bulvarı üzerinde üst geçit olmasına rağmen kullanmayarak otoyoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar tehlike oluşturuyor. Malatya yönüne giden araçların kullandığı otoyolda araç yoğunluğunun bulunmasına rağmen vatandaşların karşıya geçmek için yolu kullanması trafiği tehlikeye düşürüyor. Akan trafiğe rağmen üst geçidi kullanmayan yayalar kendi can güvenliğinin yanında araç sürücülerinin güvenliğini de tehlikeye atıyor. - KAYSERİ

Üst geçit vurdumduymazlığı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yüzlerce kağıt para yola saçıldı! Yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Yüzlerce kağıt para yola saçıldı! Yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı
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