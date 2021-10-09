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ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

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ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTICengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA ÜSKÜDAR'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

ÜSKÜDAR'DA İett OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- Dha ÜSKÜDAR'da İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki bir kişiyle otobüsteki yolculardan biri yaralandı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Vaniköy Caddesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri otomobildeki yaralıyı ve otobüs içinde yaralanan yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan çekildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
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Haber: ÜSKÜDAR'DA İETT OTOBÜSÜYLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI - Haberler
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