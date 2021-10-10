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Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Ölen gencin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Kaza, akşam saatlerinde Uşak merkeze bağlı Gökçetepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kuzeniyle birlikte gezintiye çıkan Ömer Onur (29) idaresindeki 32 DL 264 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolan araç, savrularak yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptıktan şarampole devrildi. İhbar sonrasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta yolcu olan ve yaklaşık 30 metre savrulan Murat Onur'un hayatını kaybettiğini belirlerken; araç sürücüsü Ömer Onur'u ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ayrıca haberi aldıktan sonra olay yerine gelen Onur'un yakınları ise kaza yerinde ağıt yaktı. - UŞAK

Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı

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Haber: Uşak'ta 2 kuzenden 1'inin öldüğü kazada ağıtlar yürekleri dağladı - Haberler
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