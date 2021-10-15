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Urla'da yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

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Urla'da yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Urla Belediyesi ekipleri tarafından Urla'nın merkezinde yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son iki yılda Urla Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yol yapım çalışması kapsamında yaklaşık olarak 81 bin metrekare parke taşı ve yaklaşık 5 bin metrekare bordür döşeme çalışması gerçekleşti.

Urla'nın her noktasında çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç; "Her zaman vatandaşlarımızın taleplerini ve beklentilerini ön planda tutup bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmek için çalışacağız. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanacağız" dedi.

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Haber: Urla'da yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Haberler
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