Urla'da yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Son iki yılda Urla Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen yol yapım çalışması kapsamında yaklaşık olarak 81 bin metrekare parke taşı ve yaklaşık 5 bin metrekare bordür döşeme çalışması gerçekleşti.

Urla'nın her noktasında çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç; "Her zaman vatandaşlarımızın taleplerini ve beklentilerini ön planda tutup bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da yükseltmek için çalışacağız. Tüm imkanlarımızı vatandaşlarımız için kullanacağız" dedi.

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